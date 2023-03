Il Beşiktaş continua a lavorare per portare subito Stephan El Shaarawy in Turchia. I dirigenti bianconeri hanno offerto alla Roma 2 milioni di euro per ottenere il via libera al trasferimento del numero 92 giallorosso, il cui contratto con la società capitolina scadrà a fine stagione. Se non riuscisse a convincere la Roma a privarsi del Faraone adesso, il Besiktas proverebbe comunque a prendere El Shaarawy a giugno, a parametro zero.

(sporx.com)

