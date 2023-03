Mourinho in Procura Federale per il caso Serra. Sul mercato nel mirino Cuadrado

Tra la partita all'orizzonte con la Juventus e gli strascichi di Cremonese-Roma. Oggi pomeriggio José Mourinho è stato ascoltato dalla Procura Federale, dopo l'inchiesta aperta, sulla vicenda con l'arbitro Serra in occasione dell'espulsione contro la Cremonese e le dichiarazioni successive del portoghese sul quarto ufficiale di gara.

Torna in scena anche il mercato con un'indiscrezione che riguarda Juan Cuadrado: il colombiano potrebbe lasciare la Juventus in estate a parametro zero e proprio la Roma avrebbe messo gli occhi sul terzino per rinforzare la squadra. Dopo la Juventus, i giallorossi sono attesi dal doppio confronto con la Real Sociedad negli ottavi di Europa League: al ritorno, a San Sebastian, il settore ospiti riservato ai romanista è sold out.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - PERCHÉ STAVOLTA MOURINHO NON VA PUNITO: "CHIEDIMI SCUSA E PER ME PUÒ FINIRE QUI"

STADIO ROMA, ROCCA: "GIUSTO CHE IL CLUB ABBIA UN NUOVO IMPIANTO, MA DOBBIAMO VALUTARE GLI ASPETTI TECNICI"

CALCIOMERCATO ROMA: SI INSISTE PER CUADRADO. LASCERÀ LA JUVE A PARAMETRO ZERO IN ESTATE

REAL SOCIEDAD-ROMA: SETTORE OSPITI SOLD OUT

MOURINHO-SERRA: IL TECNICO ASCOLTATO DALLA PROCURA FEDERALE (VIDEO)

POST MATCH - GINI WIJNALDUM, IL TRAILER

IN THE BOX - IL GENTLEMEN'S AGREEMENT E LA GRANDE OMBRA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24