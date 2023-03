Mourinho-Serra: il tecnico giallorosso in Procura Federale (VIDEO)

José Mourinho in Procura Federale per essere ascoltato dal procuratore Giuseppe Chiné in merito alla vicenda che coinvolge l'arbitro Marco Serra, quarto uomo di Cremonese-Roma. Dopo quanto successo allo Stadio Zini martedì pomeriggio, la Procura ha aperto un'inchiesta ed oggi sarà ascoltato il tecnico giallorosso sull'episodio dell'espulsione, per cui il portoghese dovrà scontare due giornate di squalifica (oltre ad una multa di 10mila euro). Mourinho è arrivato nella sede della Procura federale intorno alle 18.00.