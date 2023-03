REAL SOCIEDAD-ROMA: settore ospiti sold out

Allo stadio di Anoeta la Roma potrà contare sul supporto dei tifosi in trasferta: è sold out il settore ospiti riservato ai giallorossi. La sfida, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è in programma il 16 marzo a San Sebastian. Il comunicato della Roma:

Sono andati esauriti in meno di due ore i biglietti di Real Sociedad-Roma, ritorno degli ottavi di Europa League, in agenda il 16 marzo alla Reale Arena di San Sebastian!

La procedura online prevedeva l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto alla ricezione via mail del biglietto valido per l’accesso al Settore Ospiti (45€).

In tutte le fasi di vendita, poteva essere richiesto massimo un biglietto per transazione.

Il biglietto nominativo in formato PDF sarà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di acquisto del voucher, entro le ore 18 di martedì 14 marzo.

Il servizio di invio sarà effettuato dal fornitore di servizi ticketing della Real Sociedad.

[...]

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE