Calciomercato Roma: si insiste per Cuadrado. Il colombiano lascerà la Juventus a parametro zero in estate

La Roma continua a pensare a Juan Cuadrado, che a giugno lascerà la Juventus a parametro zero. Il rinnovo appare ormai complicato e a meno di clamorosi ripensamenti andrà via in estate. La società giallorossa è ingolosita da questa opportunità, soprattutto perché il mercato è limitato dai paletti imposti dalla UEFA. L'idea di trasferirsi nella Capitale stuzzicherebbe Cuadrado, il quale rappresenta un profilo affidabile ed esperto, proprio come Matic. Il colombiano sarebbe una valida alternativa sulla fascia destra, ruolo in cui Celik non ha affatto convinto. Inoltre non è da escludere l'addio di Karsdorp al termine della stagione. A Roma Cuadrado potrebbe regalarsi l'ultima grande avventura prima della fine della carriera.

(gazzetta.it)

