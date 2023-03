PRUZZO: "Bisogna rivoluzionare la squadra" - FELICI: "Se Pellegrini è quello di Cremona, è meglio che riposi un paio di turni..."

Lungo le frequenze radiofoniche della Capitale si continua a parlare della delusione legata alla clamorosa sconfitta subita in casa della Cremonese e dell'operato di José Mourinho. Roberto Pruzzo invoca un cambiamento: "Bisognerebbe rivoluzionare la squadra ma bisogna anche essere in grado di farlo". Antonio Felici invece si sofferma su Lorenzo Pellegrini: "Se Pellegrini è quello di Cremona, è meglio che riposi un paio di turni...".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Della Roma, più che Mourinho, mi stanno deludendo i giocatori. Hanno potenzialità ma fanno il minimo indispensabile. Bisognerebbe rivoluzionare la squadra ma bisogna anche essere in grado di farlo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho spesso esagera nei confronti degli arbitri ma Serra non doveva permettersi di dire quella cosa (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho come altri allenatori di Serie A sta deludendo molto le aspettative (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi aspetto una partita bruttarella contro la Juventus con uno, due gol come all'andata più che il 3-4 dell'anno scorso. Credo che la Roma avrà una reazione ma non so se sarà sufficiente a battere i bianconeri che sono in un momento positivo (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pochi giocatori giocano al servizio della Roma, tanti, invece, credono che debba essere la squadra a giocare per loro. Se Pellegrini non è al top della condizione da un mese si fermasse (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quando Mourinho dice 'parlerò a giugno', per me è un segnale negativo, di uno che dice ‘devo vuotare il sacco’ oppure ‘dire le mie ragioni’, questa è la mia interpretazione. Non la vedo positiva. Perché lui ha ancora un anno di contratto. Quando leggo 15 giorni per verificare se restare o no, che senza la Champions non resta…Ma se Mourinho va via chi viene, Tarzan? Chi viene a Roma? (IVAN ZAZZARONI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Basta togliere alibi anche ai Friedkin, dovevano dire qualcosa sulla storia gravissima, mai accaduta nel campionato italiano, a Cremona. Mi bastava anche un tweet alla Pallotta ma doveva parlare qualcuno della società dopo quanto successo (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se Pellegrini è quello di Cremona, è meglio che riposi un paio di turni (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)