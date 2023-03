Mou squalificato, salta Sassuolo e Lazio: la società entra in silenzio stampa. Emergenza infortuni, stop per Pellegrini e Belotti

La gioia per la vittoria ottenuta contro la Real Sociedad nel match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League è stata parzialmente rovinata dalla decisione della Corte sportiva d'Appello sulla squalifica di José Mourinho in seguito alla lite con il IV Uomo Serra: le due giornate infatti sono state confermate, quindi lo Special One salterà le gare contro Sassuolo e Lazio. La società giallorossa è furiosa e ha deciso di entrare in silenzio stampa per le prossime due partite.

Brutte notizie anche dall'infermeria: Lorenzo Pellegrini ha subito una ferita lacero-contusa nella zona fronto-parietale della testa, per la quale gli sono stati applicati trenta punti di sutura, mentre Andrea Belotti dovrà operarsi per una frattura al quarto metacarpo della mano destra.

