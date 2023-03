Roma-Real Sociedad: trenta punti di sutura alla testa per Pellegrini. Out con il Sassuolo, da valutare per il ritorno di Europa League

Lorenzo Pellegrini salterà la partita contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 18. Nel match di ieri sera contro la Real Sociedad, infatti, il capitano giallorosso ha subito una ferita lacero-contusa nella zona fronto-parietale della testa, per la quale gli sono stati applicati trenta punti di sutura. Lo riporta il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, il quale spiega anche che il suo recupero in vista della sfida di ritorno contro i baschi, che si giocherà giovedì prossimo a San Sebastian, sarà da valutare nei prossimi giorni.

Pellegrini ha passato la notta a Villa Stuart e sta tornando a casa in questi minuti. Sia la tac che la risonanza alla testa effettuate hanno dato esito negativo. Lunedì, dopo ulteriori controlli, sarà deciso il suo percorso di rientro.