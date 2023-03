BALZANI: "La Roma ha il miglior gioco d'Italia dopo il Napoli" - ORSI: "Sembra che Mourinho abbia trovato una quadra"

Day after di Roma-Real Sociedad. Lungo le frequenze radiofoniche romane ci si concentra sulla vittoria per 2-0 dei giallorossi contro i baschi, arrivata con le reti di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, ma ci si lascia andare anche a considerazioni più generali. "La Roma ha il miglior gioco d’Italia dopo il Napoli, un gioco che esalta le qualità dei propri interpreti", è l'opinione di Francesco Balzani. "Sembra che Mourinho abbia finalmente trovato una quadra, i suoi ragazzi stanno facendo molto bene", aggiunge Fernando Orsi. Riccardo Trevisani, invece, mette in guardia i giallorossi in vista del ritorno di Europa League in terra spagnola: "Sarà diverso, i baschi saranno più arrembanti e Brais Mendez non andrà in panchina".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Ieri ho visto una bella Roma fatta da un gruppo affiatato e coeso, tutti i giocatori hanno dato il massimo e hanno seguito l'allenatore. Avere in squadra persone come Smalling e Matic è un vantaggio non indifferente, sono due leader (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sembra che Mourinho abbia finalmente trovato una quadra, i suoi ragazzi stanno facendo molto bene. Si vede che si sono allenati molto in questo ultimo periodo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ieri ha dimostrato tanta voglia di vincere e spirito di attaccamento. E' stata una partita che apre spiragli, e se la Roma prosegue su questa linea arriveranno molte soddisfazioni (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

È indiscutibile che la Roma sia preparata e organizzata egregiamente a livello difensivo, anche per meriti dei singoli come Smalling (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nel 2023 la Roma è un’altra cosa. È una squadra più affidabile difensivamente e sta trovando delle soluzioni offensive diverse. Contro i giallorossi è difficile tirare in porta. Non c’è dubbio che il ritorno con la Real Sociedad sarà diverso, i baschi saranno più arrembanti e Brais Mendez non andrà in panchina (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Arrivare in fondo nelle coppe europee è importante anche per il brand e il blasone. Belotti sta diventando un attaccante sempre più importante per la Roma. La partita con il Sassuolo è pericolosa (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha il miglior gioco d’Italia dopo il Napoli, un gioco che esalta le qualità dei propri interpreti. Matic ha fatto una partita sontuosa e in questo momento non si può lasciare fuori, quindi domenica lo vedo titolare con Wijnaldum (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Finalmente ci troviamo di fronte ad un collettivo di livello internazionale. La Roma è una squadra solida e matura, ieri ha fatto sembrare una squadra normale la Real Sociedad. Fatico a capire perché si dica che gioca un brutto calcio. La partita contro il Sassuolo è complicata sul piano dei nervi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)