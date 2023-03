FOTO - Instagram, Mourinho e il gesto delle manette come nel 2010: l'indizio social dopo la squalifica

José Mourinho è considerato uno dei massimi comunicatori nel mondo del calcio. Lo Special One è noto per le sue dichiarazioni e non solo, che ne hanno contraddistinto tutta la carriera. Il tecnico portoghese è famoso anche per il gesto delle manette, fatto per protestare contro l'arbitro Tagliavento in occasione di Inter-Sampdoria del 20 febbraio del 2010. Oggi l'allenatore giallorosso è stato squalificato per due giornate in seguito alla lite con il IV Uomo Serra, motivo per cui sarà costretto a saltare le gare contro Sassuolo e Lazio. La Roma ha scelto la via del silenzio stampa, ma Mourinho ha pubblicato su Instagram una foto molto particolare, in cui lo si vede replicare il gesto delle famose manette, ma questa volta con la 'scusa' di mostrare un bracciale e un orologio.