Trigoria: lavoro in palestra per chi ha giocato ieri. Out Pellegrini e Belotti (FOTO)

Dopo il successo per 2-0 sulla Real Sociedad, oggi la Roma era di nuovo a Trigoria per marciare verso il Sassuolo, prossima tappa di campionato. Chi ha preso parte alla sfida di Europa League ha svolto la consueta seduta di scarico in palestra mentre il resto del gruppo, tra cui lo squalificato Ibanez, è scesa in campo. Assenti Pellegrini e Belotti, entrambi alle prese con gli infortuni riportati nella sfida di ieri.