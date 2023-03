Roma-Real Sociedad: frattura al polso per Belotti

Forte contusione al polso per Andrea Belotti. Lo riporta la testata a tinte giallorosse, che spiega come il "Gallo" abbia rimediato un brutto colpo durante un contrasto nel match tra Roma e Real Sociedad, nel quale è subentrato al 60'. L'ex attaccante del Torino si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali per far luce sull'entità dell'infortunio: la preoccupazione della Roma è che possa aver riportato una frattura.

Gli esami a cui si è sottoposto stamattina Belotti hanno confermato i timori della società giallorossa. Il Gallo, infatti, ha riportato una frattura al polso.