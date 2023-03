Sassuolo, Frattesi: “Il trasferimento alla Roma? Saltato per un paio di milioni. Ci sono rimasto male, ma ora non ci penso più"

GASPORT - Davide Frattesi, ex giallorosso ora centrocampista del Sassuolo si prepara alla sfida di domenica. In un'intervista al quotidiano ha parlato anche del mancato approdo alla Roma. Queste le sue parole:

Quanto è difficile staccarsi dal desiderio di indossare quella maglia? Ha mai pensato che forse sarebbe meglio di no?

"Difficile rispondere. A volte sono un po’ autolesionista. Però qualcosa è cambiato. L’estate scorsa, quando potevo passare alla Roma, il trasferimento non si concretizzò per un paio di milioni. Non ho mai chiesto perché la Roma non mi avesse voluto davvero, ho preferito non approfondire. Ci sono rimasto male. E adesso non ci penso più. Non so dove giocherò, ma ho un approccio diverso al mio futuro".