Day after di Roma-Juventus, giallorossi subito al lavoro in vista della Real Sociedad. Mercato: Manchester United e Chelsea su Abraham

Dopo aver battuto la Juventus 1-0, la Roma è tornata subito al lavoro e oggi ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della sfida contro la Real Sociedad. Il match, in programma giovedì 9 marzo alle ore 18:45 e valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, si disputerà allo Stadio Olimpico. Anche per questa delicatissima partita si registrerà, con enorme probabilità, il sold out: sono rimasti a disposizione solamente 1500 biglietti.

Intanto il Manchester United continua a seguire Tammy Abraham per rinforzare l'attacco, ma dovrà battere la concorrenza del Chelsea.

