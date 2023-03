FELICI: "Capolavoro tattico di Mourinho" - PRUZZO: "La notizia è che la Roma ha avuto un portiere che ha parato"

All'indomani della vittoria contro la Juventus, grazie alla rete dalla distanza di Mancini, lungo le frequenze radiofoniche si analizza la prestazione dei giallorossi. "La notizia è che la Roma ha avuto un portiere che ha parato", dice Roberto Pruzzo. "Partita decisa dal tiro della domenica, con un ritardo di Rabiot a chiudere su Mancini. Il pareggio era forse il risultato più giusto visti i pali della Juve", aggiunge Mario Mattioli.

Conclude Antonio Felici parlando delle scelte iniziali di Mourinho: "È stato un capolavoro tattico".

Mourinho tatticamente se l'è giocata in modo prudente all'inizio. Non si fida dei due centravanti e non ha premesso alla Juve di costruire. Era pericoloso affrontarla a viso aperto (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Partita difficile, affrontata nel modo giusto. Tre punti importanti per continuare a credere nella zona Champions. Partita dura, tosta come prevedibile. La notizia è che la Roma ha avuto un portiere che ha parato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha meritato la vittoria e raggiunge una posizione che, per me, è quasi d'obbligo per una rosa così. Mancano ancora le soluzioni offensive, non tira mai in porta, e questo va migliorato (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Partita decisa dal tiro della domenica, con un ritardo di Rabiot a chiudere su Mancini. Il pareggio era forse il risultato più giusto visti i pali della Juve (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Rui Patricio non è stato reattivo contro la Cremonese, ma contro la Juventus non ha subito il contraccolpo. È un portiere affidabile anche per i compagni di squadra. Tra gli errori di mercato non c'è lui, ma Celik e Kumbulla, oltre a Vina e Shomurodov (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri Ibanez ha fatto una grandissima partita, poi Mancini gli ha rubato la scena segnando. Spinazzola e Zalewski stanno facendo bene (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Le caratteristiche della Roma le impongono un certo tipo di partita. Quando deve costruire gioco, questa squadra va in difficoltà, soprattutto se non c’è Matic (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Questa è la vittoria più importante della stagione perché la squadra era davanti a un grosso bivio: affondare oppure riemergere. Per fortuna Mourinho è stato un maestro nel far ricompattare il gruppo dopo Cremona ed i giocatori hanno reagito (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La cosa più sorprendente è stata chiaramente lo schieramento iniziale da parte di Mourinho. Ero molto scettico nel vedere tutti quei centrocampisti senza attaccanti di ruolo e, invece, sono rimasto piacevolmente sorpreso. È stato un capolavoro tattico perché la Roma, soprattutto nel primo tempo, ha totalmente disinnescato la Juventus e, nonostante nel secondo tempo, Allegri si sia giocato tutte le carte anche pregiate a sua disposizione la squadra ha tenuto lo stesso molto bene senza soffrire granché (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)