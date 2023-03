Lazio, Sarri: "Mourinho? Sospensione della squalifica alla carriera..."

Dopo la vittoria in casa del Napoli, domani la Lazio sfiderà in Conference League l'AZ Alkmaar. Alla vigilia della sfida dell'Olimpico valida per l'andata degli ottavi di finale, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa anche di José Mourinho. "La questione squalifica Mourinho e la mia dello scorso anno? Nel mio caso c'erano due referti diversi tra l'arbitro e la Procura Federale, che era a mezzo metro da me quindi uno dei due referti non era veritiero. Penso sia stata una sospensione della squalifica alla carriera...". E ancora in merito alle dichiarazioni del portoghese sul livello più basso della Conference rispetto all'anno scorso: "Pensiero personale che rispetto, ma non condivido".

Sarri, poi, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Immobile e di Casale: "Immobile? Non so molto. Ho parlato con il dottore e mi ha detto che l'esame strumentale aveva rilevato un problema muscolare che non sembra di grandissima entità, oggi parleremo nei dettagli dei tempi di recupero e di tutto il resto. Lui non è mai stato benissimo dall'infortunio dello scorso anno alla caviglia. Penso che questo gli crei degli squilibri. Valuteremo. Casale ha fatto degli accertamenti questa mattina e sembra siano negativi. Ha una contusione sulla rotula e un po' si gonfia in allenamento, ma il ginocchio è solido e oggi vedremo se potrà giocare oppure no".