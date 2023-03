Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Manchester United su Abraham, ma deve battere la concorrenza del Chelsea

Il Manchester United è interessato a Tammy Abraham per l'estate. Lo riporta il tabloid britannico, che spiega come, però, il Chelsea mantenga una corsia preferenziale per il centravanti della Roma. Sia i Red Devils che i Blues sono alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione e, se i londinesi non dovessero essere interessati a un ritorno a Cobham del classe '97, lo United potrebbe provarci seriamente.

In cima alla lista dei preferiti nel ruolo del manager del Manchester, Erik ten Hag, c'è Harry Kane, che però potrebbe essere troppo costoso. Stessa situazione di Victor Osimhen, per il quale la concorrenza potrebbe essere alta. Abraham rappresenta sicuramente una soluzione più economica rispetto alle due sopracitate, anche se non è chiaro quanto la Roma possa chiedere per il suo numero 9, il cui contratto scadrà tra tre anni e mezzo.

(mirror.co.uk)

