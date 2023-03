FOTO - Trigoria, ripresa tra palestra e campo: il primo allenamento verso la Real Sociedad

Obiettivo Real Sociedad dopo la vittoria in casa contro la Juventus, firmata dal gol con il destro dalla distanza di Gianluca Mancini. All'indomani del successo contro i bianconeri, oggi pomeriggio la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida di Europa League, valida per l'andata degli ottavi di finale della competizione, in programma giovedì all'Olimpico contro la Real Sociedad.

Lavoro in palestra per chi ha giocato ieri e allenamento tra palestra e campo per chi è subentrato e non è sceso in campo con la Juventus: aggregati al secondo gruppo anche i Primavera Keramitsis, Matteo Pellegrini, Cassano e Cherubini. Gli scatti della seduta odierna: