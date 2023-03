Le fragole con la panna andata a male

LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Ricordate i matrimoni dei primi anni novanta, quando fra dolci e frutta cotonati e colorati erano istituzionali le fragole con la panna servite dentro bicchieri col gambo corto da gelato? Ecco. Arrivavano praticamente a fine pasto. Un must. Immaginiamo che il 2023 calcistico della Roma sia un matrimonio anni novanta.

Fino a qui, tutto bene. Anzi, meglio. Evento che rasenta la perfezione. Non è stato fissato in piena estate, quindi gli ospiti non smoccolano sudando pure le camicie di scorta. Non cade in contemporanea con eventi sportivi imperdibili. Il prete non ha ammorbato in chiesa col suo sermone i signori incruvuattati e le femmin pittat'. Gli sposi sono il ritratto della bellezza e della felicità. La location è accogliente, il servizio in sala eccellente, quello fotografico pre pranzo è stato rapido, gli sposi sono arrivati presto, si comincia a mangiare e i piatti sono in linea con l'evento. Qualità. Poi arrivano i dolci e la frutta. Le fragole con la panna. Fragole di Nemi, livello alto. E la panna? C'è qualcosa che non va, ha un sapore strano, ma vabbè, sarà tutto il vino mandato giù. Le fragole so bbone, chi se ne frega della panna, mica ci farà male. E invece, la notte e il giorno dopo si pagano le conseguenze. E pure a distanza di tempo, quel matrimonio, bello, leggero, te lo ricordi per la macchia della panna che ti ha devastato lo stomaco. Il matrimonio resta bello eh! Gli sposi vivranno felici finché morte non li separerà, ma la panna Dio santo. Chi se la scorda.

Ecco, la Cremonese è la panna andata a male in un matrimonio riuscitissimo. Ieri sera Mourinho non ha mancato mai occasione di citare la partita di martedì scorso, che fa il paio con quella del primo febbraio in Coppa Italia. Doppia razione di panna acida sottoforma di Cremonese. L'ultima portata del matrimonio travestita da ultima ruota del carro della classifica. Sapor di fastidio. Non ci dimenticheremo il suicidio in Coppa Italia, ma in campionato la partita con la Juventus è stata il biochetasi unito all'enterogermina 6 miliardi, che grazie alle spore di bacillus clausii ha ripristinato l'equilibrio dello stomaco squassato la sera prima. Roma-Juventus la seconda cerimonia dopo i fatti nefasti di Cremona.

Si badi bene. La Roma non ha fatto nulla, nel senso che è soltanto ripartita dopo una notte passata in bagno a sudare freddo. La attendono nuovi piatti, altri pranzi. Nel dubbio, scansare le fragole con la panna. Meglio buttarsi, semmai necessario, sulla cesta di ciliegie o sulla colomba artigianale.

In the box - @augustociardi75