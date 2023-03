I VOTI DEGLI ALTRI - Mancini 'bolide che vale i 3 punti', Rui Patricio 'salvifico', Matic 'un gigante'

La Roma batte la Juventus, si mette alle spalle il ko di Cremona, e aggancia il Milan al quarto posto. La risolve la rete di Gianluca Mancini: "Mette subito le cose in chiaro, facendo sentire il fisico ad Alex Sandro nella prima incursione bianconera. Poco dopo è lui ad andare giù facendo temere il cambio, ma si rialza e rientra da protagonista. Prima con lo splendido il bolide che vale i tre punti e la corsa sotto la Sud, poi provocando l’espulsione di Kean. Tiri Mancini". (Il Romanista). Grande prova anche per Rui Patricio: "Con l'aiuto del palo si salva sul colpo di testa ravvicinato di Rabiot, nella ripresa ferma Di Maria e Danilo al 98'. Salvifico" (Corriere della Sera)

Comanda in mezzo al campo Nemanja Matic: "È il punto di riferimento della mediana, quello a cui più spesso i compagni danno la palla quando sono in difficoltà. Un gigante di esperienza" (La Gazzetta dello Sport). Positiva anche la presazione di Roger Ibanez: "Ostenta una fisicità superiore" (La Repubblica). Così come quella di Chris Smalling: "Se Vlahovic si vede poco o nulla è anche merito suo. Gara solida del centrale inglese che non sbaglia praticamente nulla". (Il Tempo)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 7,00

Mancini 7,71

Smalling 7,00

Ibanez 6,85

Zalewski 5,28

Cristante 6,71

Matic 7,07

Spinazzola 6,57

Wijnaldum 5,64

Pellegrini 6,43

Dybala 6,07

Abraham 6,00

Karsdorp 6,14

Bove 6,00

Belotti 6,00

Mourinho 7,07

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 7

Mancini 7,5

Smalling 7

Ibanez 6

Zalewski 5

Cristante 6

Matic 6,5

Spinazzola 6,5

Wijnaldum 5,5

Pellegrini 6

Dybala 6

Abraham 6

Karsdorp 6

Bove 6

Belotti 6

Mourinho 6,5

IL TEMPO

Rui Patricio 6,5

Mancini 8

Smalling 7

Ibanez 7,5

Zalewski 5

Cristante 7,5

Matic 7

Spinazzola 6,5

Wijnaldum 5,5

Pellegrini 6,5

Dybala 6

Abraham 6

Karsdorp 6

Bove 6

Belotti ng

Mourinho 7,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 7,5

Smalling 7

Ibanez 6,5

Zalewski 5

Cristante 6,5

Matic 7

Spinazzola 7

Wijnaldum 5,5

Pellegrini 6,5

Dybala 6

Abraham 6

Karsdorp 6

Bove ng

Belotti ng

Mourinho 7

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 8

Smalling 7

Ibanez 7

Zalewski 6

Cristante 7

Matic 7,5

Spinazzola 6,5

Wijnaldum 6

Pellegrini 7

Dybala 6

Abraham ng

Karsdorp 6,5

Bove ng

Belotti ng

Mourinho 7,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7

Mancini 7,5

Smalling 7

Ibanez 6,5

Zalewski 4,5

Cristante 6,5

Matic 7

Spinazzola 6,5

Wijnaldum 5,5

Pellegrini 6,5

Dybala 6

Abraham ng

Karsdorp 6

Bove ng

Belotti ng

Mourinho 6

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7

Mancini 7,5

Smalling 6,5

Ibanez 7

Zalewski 5

Cristante 6,5

Matic 7

Spinazzola 6

Wijnaldum 5,5

Pellegrini 5,5

Dybala 6

Abraham 5,5

Karsdorp 6

Bove 6

Belotti ng

Mourinho 7

IL ROMANISTA

Rui Patricio 7,5

Mancini 8

Smalling 7,5

Ibanez 7,5

Zalewski 6

Cristante 7

Matic 7,5

Spinazzola 7

Wijnaldum 6

Pellegrini 7

Dybala 6,5

Abraham 6,5

Karsdorp 6,5

Bove 6

Belotti ng

Mourinho 7,5