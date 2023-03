-3 a Roma-Sampdoria, rientrati a Trigoria anche Dybala e Wijnaldum. Abraham: "Mou è un leader". Mercato, piacciono Nzola e Loftus-Cheek

Manca sempre meno a Roma-Sampdoria, partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. I ragazzi di José Mourinho si sono allenati questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e alla seduta hanno partecipato anche gli ultimi calciatori rientrati dalle rispettive nazionali, tra cui Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum.

Tammy Abraham ha rilasciato una lunga intervista al magazine britannico Four Four Two e ha rivelato molti aneddoti sul suo trasferimento alla Roma e sul rapporto con José Mourinho. Inoltre ha parlato anche di un possibile ritorno al Chelsea.

Intanto Tiago Pinto continua a seguire M'Bala Nzola per la prossima stagione, ma lo Spezia chiede circa 18 milioni di euro. Per il centrocampo invece si valuta il profilo di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - MATRIMONIO DI INTERESSE, MOU RESTA UN ALTRO ANNO MA VUOLE PIÙ POTERI

ROMA-FEYENOORD, SI VA VERSO IL DIVIETO DI TRASFERTA

CORSPORT - SINGO E NZOLA, UN MERCATO DI OPPORTUNITÀ

FOTO - TRIGORIA, SEDUTA TRA PALESTRA E CAMPO: RIENTRATI ANCHE GLI ALTRI NAZIONALI

CALCIOMERCATO ROMA, DALL’INGHILTERRA: MOURINHO VUOLE LOFTUS-CHEEK

CALCIOMERCATO ROMA: INTERESSE PER NZOLA, VALUTATO 18 MILIONI. POSSIBILE INSERIMENTO DI SHOMURODOV NELLA TRATTATIVA

ABRAHAM: "NEL 2021 MI CERCÒ L'ARSENAL, MA POI SCELSI LA ROMA. ADORO MOURINHO, È UNA LEGGENDA. RITORNO AL CHELSEA? MAI DIRE MAI"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24