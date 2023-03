FOTO - Trigoria, seduta tra palestra e campo: rientrati anche gli altri Nazionali

José Mourinho riabbraccia anche gli altri Nazionali che mancavano all'appello, tra i quali Paulo Dybala e Gini Wijnaldum. Questa mattina la squadra si è allenata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria tra palestra e campo in vista della gara contro la Sampdoria, valida per la 28esima giornata di campionato, in programma domenica alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Gli scatti dell'allenamento mattutino: