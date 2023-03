ORSI: "Mourinho ha dato meno di quanto ha ricevuto" - AGRESTI: "La Roma deve fare quasi l'impossibile per trattenere Dybala"

Da Mourinho a Dybala passando per Roma-Sampdoria, alla ripresa del campionato nel weekend. Lungo le frequenze radiofoniche si analizzano i temi giallorossi anche dell'immediato futuro, in particolar modo la permanenza di Mourinho e il destino di Dybala. "Mourinho ha dato meno di quanto ha ricevuto, dai soldi dei Friedkin all'affetto della gente", dice Fernando Orsi. "Penso che la Roma debba fare quasi l'impossibile per trattenere Dybala", aggiunge Stefano Agresti.

Conclude, infine, Antonio Felici: "Tiago Pinto può avere una grande qualità agli occhi dei Friedkin: è il signor sì e questa è una caratteristica molto apprezzata".

Spero che Mourinho rimanga perché altrimenti si deve ricominciare un altro progetto e non vedo grandi alternative in giro. Il finale di stagione potrebbe decretare le scelte, sia per Mourinho che per Dybala. Potrebbe essere un segnale forte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho ha dato meno di quanto ha ricevuto, dai soldi dei Friedkin all'affetto della gente. Poteva e può fare meglio, anche se è ancora in corsa per due obiettivi. Ha un altro anno di contratto e credo che lui resterà anche per dimostrare di fare meglio (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho vuole sapere quali giocatori si possono comprare il prossimo anno e i Friedkin aspettano prima la qualificazione Champions, sono due cose legittime (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La sparo grossa ma ad avercelo, oggi, un centrocampista con le caratteristiche di Behrami (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Penso che la Roma debba fare quasi l'impossibile per trattenere Dybala, si è parlato tanto di Mourinho ma c'è una squadra con l'argentino e una senza (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Tiago Pinto può avere una grande qualità agli occhi dei Friedkin: è il signor sì e questa è una caratteristica molto apprezzata (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)