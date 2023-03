Calciomercato Roma: interesse per Nzola, valutato 18 milioni. Possibile inserimento di Shomurodov nella trattativa

Considerato lo scarso rendimento in fase realizzativa degli attaccanti, la Roma inizia a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni. Secondo le informazioni del portale dedicato alle trattative, in casa Roma si fa largo l'idea Nzola dello Spezia: il club ligure lo valuta intorno ai 18 milioni di euro e Tiago Pinto sarebbe pronto a inserire nella trattativa Eldor Shomurodov, attualmente proprio in prestito allo Spezia.

L'attaccante classe '96, infatti, potrebbe sostituire Andrea Belotti, la cui conferma è in bilico: il club giallorosso al momento non sembra intenzionato ad esercitare la clausola per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

(calciomercato.com)

