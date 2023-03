Roma-Feyenoord, si va verso il divieto di trasferta

Sul web già si sfidano con minacce e insulti. Il primo appuntamento fra ultrà del Feyenoord e della Roma sarà a Rotterdam, il prossimo 13 aprile per il quarto di finale di andata dell'Europa League. Al momento le autorità olandesi non hanno preso provvedimenti per vietare la trasferta ai giallorossi, al contrario il Viminale potrebbe farlo: l'orientamento è infatti proibire la vendita dei biglietti a chi risiede nella città olandese per impedire ai tifosi di entrare allo stadio Olimpico nell'incontro di ritorno, una settimana più tardi. (...) Sull'iniziativa del ministero dell'Interno pesano diversi fattori, compresi i precedenti degli ultrà olandesi a Roma, a cominciare dalla devastazione in piazza di Spagna nel febbraio 2015, per proseguire con gli scontri del 2017 e del 2019, e ancora quelli a margine della finale di Conference League nel maggio scorso a Tirana, proprio contro i romanisti. In più il 3 novembre scorso il divieto di vendita di biglietti agli ultrà del Feyenoord era stato già emanato in occasione del match di Europa League contro la Lazio e aveva funzionato, visto che non c'erano stati incidenti. (...)

(corsera)