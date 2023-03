Singo e Nzola, un mercato di opportunità

In corsa per il quarto posto e ai quarti di Europa League, ma per la Roma è anche già tempo di pianificare la prossima stagione. Quindi studiare il prossimo mercato, andare a caccia di opportunità che da qui alla fine della stagione si creeranno tra rinnovi di contratto mancati, richieste di cessione e giocatori svincolati. (...) Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, due giocatori in scadenza nel 2024 potrebbero fare al caso dalla Roma e hanno attirato l'attenzione dello Special One: Wilfried Singo, terzino del Torino, e Mbala Nzola, centravanti dello Spezia. Per il momento sia Singo che Nzola sono monitorati con attenzione da Trago Pinto. (...) L'esterno guadagna circa 500mila euro a stagione. Ne prende duecentomila in più invece Nzola, anche lui in scadenza nel 2024: il centravanti è entrato nella lista di diversi club italiani ed esteri, compresa la Roma, che in questo momento lotta tra zona Champions ed Europa League senza avere un centravanti da doppia cifra. Lo Spezia cercherà di incassare tra i 15 e i 20 milioni. la Roma potre-be garantire un nuovo prestito di Shomurodov per abbassare il costo dell'operazione. (...)

(corsport)