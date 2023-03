Torna a circolare in ottica Roma un profilo già accostato in passato per rinforzare il centrocampo giallorosso: si tratta di Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, in forza al Chelsea e in scadenza di contratto a giugno 2024. Secondo fonti inglesi, José Mourinho vorrebbe proprio il centrocampista dei Blues per rinvigorire il reparto in mezzo al campo. Sul giocatore c'è da registrare anche l'interesse del Milan e di alcuni club di Premier League.

(footballinsider247.com)

