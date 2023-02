Karsdorp verso il ritorno, l'agente: "È di nuovo a disposizione". Roma-DigitalBits, possibile addio. Fiducia per il rinnovo di Smalling

A due giorni dal ritorno in campo in Europa League la Roma si prepara a riabbracciare anche Rick Karsdorp. Giovedì la squadra è attesa in casa del Salisburgo nella gara d'andata dei playoff di Europa League e l'agente del terzino olandese assicura, dopo l'esclusione a seguito di Sassuolo-Roma: "Da questa settimana è tornato in forma ed è a disposizione per le partite della Roma. Vuole lottare di nuovo con i compagni di squadra in campo e per il club, che si gioca molto". Nel frattempo, in chiave mercato, cresce la fiducia riguardo la permanenza di Chris Smalling in giallorosso e si vocifera di un interesse per Hjulmand del Lecce.

Inoltre, mentre si discute di una possibile interruzione del rapporto con lo sponsor DigitalBits, circola la prima immagine della divisa della Roma dell'anno prossimo targata Adidas.

