SALISBURGO-ROMA: arbitra Nyberg. Un solo precedente: 5-1 al CSKA Sofia in Conference

A due giorni dall'andata del play-off di Europa League, sono stati designati i direttori di gara delle sfide in programma giovedì. Spetterà allo svedese Glenn Nyberg il fischietto di Salisburgo-Roma, con Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist come assistenti.

Adam Ladebäck svolgerà i compiti del IV uomo con Pol van Boekel al Var e Dennis Higler Avar.

Un precedente per la Roma con l'arbitro svedese: 5-1 in casa al CSKA Sofia nella passata stagione, nella fase a gironi di Conference League. Nella ripresa ci fu anche il cartellino rosso per Wildschut. Nessun precedente, invece, per Nyberg con il Salisburgo.