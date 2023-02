Roma-DigitalBits, possibile interruzione del rapporto con un anno di anticipo: spunta l'ipotesi Toyota

Domenica prossima, prima della sfida della Roma contro il Verona, allo stadio Olimpico andrà in scena l’As Roma Business Club Crypto Summit. Un incontro in cui tra i protagonisti ci sarà anche Daniele Mensi, Managing Director di DigitalBits, sponsor di maglia del club giallorosso dall’estate 2021. [...]

La Roma ha firmato un accordo da 35 milioni complessivi nel triennio dal 2021/22 al 2023/24 con importo a salire: si è partiti infatti con circa 6 milioni complessivi nella prima stagione, mentre l’ultimo anno di contratto prevedrà valori nettamente più alti rispetto alla precedenti due. [...]

Per evitare così potenziali problemi nel corso dell’ultimo anno di contratto come sta avvenendo con l’Inter e Atletico Madrid, la Roma si sta già guardando intorno per non trovarsi impreparata nel caso in cui la scelta sia, alla fine, quella di interrompere l’accordo con DigitalBits con un anno di anticipo. Un nome come possibile sostituto della società di criptovalute sulla maglia giallorossa è già emerso nei tam tam del settore: si parla infatti di Toyota.

(calcioefinanza.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE