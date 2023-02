La Roma punta su Hjulmand: avviati i contatti con il Lecce

Morten Hjulmand è un giocatore che la Roma sta seguendo con grande interesse per la prossima stagione. Ora secondo il Lecce vale tra i 15 e i 20 milioni. Tiago Pinto, che è molto stimato da Corvino, ha avviato i contatti per la prossima stagione. I due si erano incontrati a dicembre per parlare del possibile trasferimento di Edoardo Bove al Lecce. In quel caso la trattativa si fermò perché la Roma stava trattando il suo giocatore anche con il Sassuolo, in previsione del possibile arrivo di Frattesi (e poi di Traoré).

Ma si è affrontato anche il tema Hjulmand. La Roma ovviamente, anche a causa delle restrizioni sul fair play finanziario, non lo pagherebbe solo in denaro liquido. Ma offrirebbe al Lecce anche uno dei tanti giovani emergenti.

Intanto, Tiago Pinto spera di sistemare le questioni interne. Smalling in particolare non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo contrattuale, ma la Roma è convinta di convincerlo a firmare. Resta incerto anche il futuro di Matic ed El Shaarawy. Il primo ha un'opzione per rinnovare il contratto ma aspetta di conoscere il futuro di Mourinho, mentre il secondo vorrebbe restare ma non è ancora stato convocato per discutere il nuovo contratto.

(Corsport)