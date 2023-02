BALZANI: "Il Salisburgo è una squadraccia" - FERRAJOLO: "Giovedì bisognerà limitare i danni" - MIZZONI: "Importante il ritorno di Karsdorp"

Mancano solamente due giorni al ritorno in campo della Roma in una competizione europea. Giovedì i giallorossi sfideranno il Salisburgo nel match valido per l'andata dei playoff di Europa League e ovviamente lungo le frequenze radiofoniche romane si parla proprio di questa sfida. "In casa del Salisburgo bisogna limitare i danni", afferma Luigi Ferrajolo. "Gli austriaci sono una squadraccia da affrontare", dice Francesco Balzani.

Roberto Infascelli invece parla di Hjulmand, centrocampista del Lecce seguito con grande attenzione dalla Roma: "Buon giocatore, ma ai giallorossi serve di più".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma deve trovare un equilibrio che le consenta di andare avanti in entrambe le competizioni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma può buttarla sull’esperienza contro il Salisburgo. Perché se la metti su talento e vivacità, non sarà divertente per niente (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il ritorno di Karsdorp importante, anche se non ti cambia la vita. Ad oggi la Roma ha bisogno di tutti poiché è corta numericamente (GIULIA MIZZONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Hjulmand buon giocatore, ma alla Roma serve di più (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Hjulmand è un calciatore interessante, ma non spenderei 15 milioni di euro. Premesso che la partita contro il Salisburgo sarà molto tosta, in merito a ciò vanno fatte due considerazioni: la prima è che gli austriaci sono bravi ma non sono la squadra più forte incontrata in Europa, la seconda invece verte sulla poca ampiezza della rosa della Roma, bisognerà capire se chi giocherà riuscirà a tenere botta anche a livello fisico perché viste le caratteristiche del Salisburgo ci si aspetta una partita che abbia contenuti agonistici molto significativi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Hjulmand non è più un acquisto fattibile. Il Salisburgo è una squadraccia da affrontare, Mourinho penso che schiererà la migliore formazione possibile perché a differenza della Coppa Italia ci tiene moltissimo alle competizione europee vista la sua storia, chiaramente questo scelta comporterà delle conseguenze importanti sulla partita di campionato ed è per questo che in proporzione a me preoccupa più Roma-Verona rispetto a Salisburgo-Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Il ritorno di Karsdorp è importante, prima dell'allontanamento era un titolare. L’Europa League è importante e la Roma ha i mezzi per competere sia in coppa sia in campionato. I giallorossi hanno 16/17 giocatori di buon livello (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Salisburgo-Roma non è una trasferta impossibile per i giallorossi, ma bisogna limitare i danni per poi giocarsi il ritorno all'Olimpico (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma vista contro il Lecce non basterà con il Salisburgo. I giallorossi possono fare bene giovedì, ma devono fare di più (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Non penso che Dybala possa giocare sia contro il Salisburgo sia con il Verona, quindi Mourinho dovrà scegliere (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)