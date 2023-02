Tiene banco in casa Roma il rinnovo di Chris Smalling, che a giugno potrà liberarsi a zero. Saranno mesi cruciali, i prossimi, per l'inglese, ma come riporta l'emittente satellitare c'è fiducia per quanto riguarda la sua permanenza nella Capitale: il club, infatti, conta di convincere il centrale a firmare il rinnovo. In caso contrario la società giallorossa è pronta comunque ad un investimento importante in quel ruolo.

(Sky Sport)