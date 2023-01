Zaniolo, il futuro è un rebus: ipotesi cessione a gennaio concreta. Stadio Roma, Gualtieri: "Assenso tecnico dalla conferenza dei servizi"

A tre giorni da Spezia-Roma (arbitra Sozza), l'argomento principale rimane sempre Nicolò Zaniolo. Il numero 22, perfettamente recuperato, ha continuato ad allenarsi in gruppo, ma ciò di cui si parla riguarda il futuro. Il calciatore sembra essere sempre più lontano dalla Roma e potrebbe lasciare la Capitale già in questa sessione di calciomercato per circa 40 milioni di euro.

Intanto il sindaco di Roma, Gualtieri, ha affermato che la chiusura della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione nuovo stadio si è conclusa nei tempi previsti e l'iter prosegue dopo il parere positivo.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - STRAPPO DI ZANIOLO: NICOLÒ VUOLE ESSERE CEDUTO SUBITO. LA ROMA FA IL PREZZO: 40 MILIONI

SPEZIA-ROMA: ARBITRA SOZZA - I PRECEDENTI

STADIO ROMA, GUALTIERI: "ASSENSO TECNICO DALLA CONFERENZA DEI SERVIZI"

FOTO E VIDEO - TRIGORIA: C'È ZANIOLO, INDIVIDUALE PER PELLEGRINI

CALCIOMERCATO ROMA: ZANIOLO APRE AD UNA CESSIONE ALL'ESTERO. IL CLUB CHIEDE 40 MILIONI

ROMA-CREMONESE: VENDUTI 27MILA BIGLIETTI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24