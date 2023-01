Stadio Roma, Gualtieri: "Assenso tecnico dalla conferenza dei servizi. Opera importante che riqualificherà Pietralata"

Con un tweet, il Sindaco di Roma, Gualtieri, ha aggiornato sulla situazione relativa allo Stadio della Roma: "Bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione nuovo stadio della Roma - ha scritto -. Con assenso tecnico prosegue iter per la realizzazione di un’opera importante per Roma che contribuirà a riqualificare il quadrante di Pietralata".

