FOTO - Trigoria: allenamento mattutino in vista dello Spezia. C'è Zaniolo

Allenamento mattutino per la Roma a 3 giorni dalla sfida esterna contro lo Spezia. Clima disteso e sorrisi nella seduta odierna, a cui ha preso parte anche Nicolò Zaniolo, che tra una voce di mercato e l'altra, sembra essersi definitivamente messo alle spalle i problemi influenzali che lo hanno messo ai box contro la Fiorentina. Presente anche Wijnaldum, che come accade da giorni ha svolto una parte della seduta in gruppo.