Roma-Cremonese: venduti 27mila biglietti

Superato il Genoa negli ottavi, la Roma sfiderà la Cremonese all'Olimpico nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma il 1° febbraio. Per il match contro la squadra di Ballardini, che ha eliminato il Napoli negli ottavi, sono stati già venduti 27mila biglietti. La vendita, partita martedì sera, finora era riservata prima ai titolari di abbonamento di Serie A e, in una seconda fase, agli abbonati coppe. La vendita libera partirà domani.