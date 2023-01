Torna Sozza dopo il debutto a Salerno. Spezia imbattuto col fischietto milanese

Toccherà a Simone Sozza il fischietto di Spezia-Roma, in programma domenica alle 18 allo stadio 'Picco'. La stagione della Roma, ormai oltre 5 mesi fa, si era aperta proprio col direttore di gara milanese a fischiare nella gara inaugurale con la Salernitana, vinta per 1-0. Con la Roma sono 5 i precedenti nel complesso con 3 vittorie, Sassuolo e Crotone in casa prima di quella di Salerno, il pari a Venezia la scorsa stagione e la sconfitta per 3-1 in casa dell'Inter. Proprio dopo quest'ultima partita, Mourinho disse: "Complimenti a Sozza, è stato bravo. Se ci fosse stato lui, col Napoli avremmo fatto tre punti", riferendosi alle proteste nel precedente big match.

Con lo Spezia, per Sozza, altri 5 precedenti: in questa stagione ha diretto il 2-1 della squadra di Gotti nel derby con la Sampdoria. In totale, comprendendo anche Serie B e Coppa Italia, 3 vittorie e 2 pari.

