BALZANI: "Credo che Zaniolo sarà venduto" - ORSI: "La sua cessione farebbe bene sia al club che al giocatore"

A tre giorni dal ritorno in campo contro lo Spezia, nell'etere romano impazza la questione Zaniolo, che sembra più vicino all'addio. "La cessione di Zaniolo farebbe bene sia al club che al giocatore, lui e la Roma non si sono mai amati", il pensiero di Nando Orsi. Di avviso opposto, invece, Antonio Felici: "Se parte Zaniolo per me si apre una ferita. Se poi cedendolo, non arriva neanche un centrocampista o il difensore richiesto la ferita si allarga"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Sul rinnovo di Zaniolo sono lontane le parti. La Roma lo cederà adesso o a giugno. (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per Zaniolo non può proseguire questo periodo di stallo, va presa una decisione per il bene di tutti. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho avrebbe, col nuovo incarico, la facoltà di dettare la linea editoriale su tutta l'area tecnica (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La cessione di Zaniolo farebbe bene sia al club che al giocatore, lui e la Roma non si sono mai amati. (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il potenziale di Zaniolo fa pensare ad una valutazione di 40 milioni. Ma chi paga, realmente, quella cifra per 4 gol in 2 anni? (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se parte Zaniolo per me si apre una ferita. Se poi cedendolo, non arriva neanche un centrocampista o il difensore richiesto la ferita si allarga... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Credo che se sarà venduto Zaniolo, la proprietà darà l'ok all'arrivo di Frattesi. Io prenderei Aouar subito e coi soldi che arrivano uno più giovane, o il centrocampista del Sassuolo o Amrabat (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)