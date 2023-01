Calciomercato Roma: Zaniolo apre ad una cessione all'estero. Il club chiede 40 milioni

Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza di una possibile cessione di Nicolò Zaniolo, già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce il sito dell'emittente televisiva, Zaniolo ha capito che non c'è la volontà da parte della Roma di accogliere le sue richieste economiche né di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Fino a qualche mese fa il numero 22 pensava ad una permanenza nella Roma o eventualmente ad un futuro al Milan o alla Juventus, ma ora ha capito che nessun club in Italia è disposto ad investire realmente sul cartellino ed è pronto a considerare un'esperienza all'estero.

La Roma chiede 40 milioni per cederlo e in Europa Zaniolo piace al Tottenham, al West Ham e al Borussia Dortmund. Il club giallorosso sarebbe disposto a lasciarlo partire non solo a titolo definitivo, ma anche in prestito con obbligo di riscatto.