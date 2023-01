Domenica la Fiorentina, escluse lesioni per Pellegrini. Wijnaldum parzialmente in gruppo. Mercato: ufficiale il ritorno di Villar al Getafe

Archiviata la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia dopo il successo per 1-0 contro il Genoa, la Roma è tornata subito in campo in vista della gara di domenica contro la Fiorentina (Stadio Olimpico nuovamente sold out). La buona notizia odierna riguarda Georginio Wijnaldum, il quale ha svolto una parte dell'allenamento con il gruppo. L'altra nota positiva è la condizione fisica di Lorenzo Pellegrini: il capitano, uscito all'intervallo di Roma-Genoa a causa di un problema alla coscia destra, non ha subito alcuna lesione.

Intanto è ufficiale la cessione di Gonzalo Villar al Getafe, mentre in entrata Tiago Pinto ha messo gli occhi su Oscar Gloukh, giovane talento del Maccabi Tel Aviv.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

TUTTOSPORT - TORINO-SHOMURODOV, SÌ MA È BRACCIO DI FERRO

I VOTI DEGLI ALTRI - DYBALA “DELIZIA”, RUI PATRICIO “RILASSATO”, ABRAHAM “SI SPEGNE NELLA RIPRESA”

LAROMA24.IT - CALCIOMERCATO ROMA: OCCHI SU GLOUKH, 18ENNE DEL MACCABI

UFFICIALE: VILLAR TORNA AL GETAFE IN PRESTITO. RISCATTO IN CASO DI SALVEZZA E COL 50% DI PRESENZE

GIUDICE SPORTIVO: 8MILA EURO DI MULTA PER CORO BECERO IN ROMA-GENOA

PELLEGRINI, SOSPIRO DI SOLLIEVO DAGLI ESAMI: NESSUNA LESIONE

ROMA-FIORENTINA: ALTRO SOLD OUT ALL’OLIMPICO

ROMA-GENOA: NESSUN PROVVEDIMENTO DELLA FIGC PER L’ESPRESSIONE BLASFEMA DI ZANIOLO

FOTO E VIDEO - TRIGORIA: WIJNALDUM PARZIALMENTE IN GRUPPO

MOURINHO: NIENTE CONFERENZA STAMPA PRE ROMA-FIORENTINA

IN THE BOX - MA QUALE DOPPIO INCARICO, IL NODO SONO LE GARANZIE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24