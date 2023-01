Dopo la squalifica scontata con Bologna e Milan, ieri sera José Mourinho è tornato a guidare la squadra dalla panchina in occasione di Roma-Genoa di Coppa Italia e a parlare nel post partita. Il tecnico giallorosso, essendo intervenuto ieri ai microfoni dei cronisti, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, 18a giornata di campionato in programma domenica sera all'Olimpico.