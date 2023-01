I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "delizia", Rui Patricio "rilassato", Abraham "si spegne nella ripresa"

La Roma grazie alla magia di Dybala (7,35) ha conquistato il passaggio del turno in Coppa Italia, e va ai quarti di finale. "Entra nel secondo tempo al posto di un acciaccato Pellegrini. Dopo pochi minuti imbeccato da Mancini, ne salta tre e fa esplodere l'Olimpico. Un bel vedere" (Il Tempo) Voto alto anche per Nemanja Matic (6,58) "Smista palloni intelligenti, entrando in tante cose buone della Roma" (Corriere dello Sport) Spicca anche Bove (6,25) "Sfrutta palloni preziosi"

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6;

Mancini 6,16,

Kumbulla 6,

Ibanez 6,5;

Zalewski 5,83,

Bove 6,25,

Matic 6,58,

El Shaarawy 5,41;

Zaniolo 5,33,

Pellegrini 6,5;

Abraham 5,78.

Dybala 7,35,

Cristante 5,92,

Spinazzola 5,85,

Celik 6,

Tahirovic sv.

Mourinho 6,42.





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini 6,

Kumbulla 6,

Ibanez 6,5;

Zalewski 6,

Bove 6,

Matic 7,

El Shaarawy 5;

Zaniolo 5,5,

Pellegrini 6,5;

Abraham 5,5.

Dybala 7,5,

Cristante 6,

Spinazzola 6,

Celik 6,

Tahirovic sv.

Mourinho 6.





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6;

Mancini 6,

Kumbulla 6,5,

Ibanez 6,5;

Zalewski 6,

Bove 6,

Matic 6,

El Shaarawy 5,5;

Zaniolo 5,5,

Pellegrini 6,5;

Abraham 5,5.

Dybala 7,

Cristante 6,

Spinazzola 6,

Celik 6,

Tahirovic sv.

Mourinho 6.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6;

Mancini 6,

Kumbulla 6,

Ibanez 6;

Zalewski 5,5,

Bove 6,5,

Matic 6,5,

El Shaarawy 5,5;

Zaniolo 5,5,

Pellegrini 6,5;

Abraham 6.

Dybala 7,5,

Cristante 6,

Spinazzola 5,5,

Celik 6,

Tahirovic sv.

Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6;

Mancini 6,5,

Kumbulla 5,5,

Ibanez 7;

Zalewski 5,5,

Bove 6,5,

Matic 6,5,

El Shaarawy 5;

Zaniolo 5,

Pellegrini 6,5;

Abraham 6.

Dybala 7,5,

Cristante 6,

Spinazzola 5,5,

Celik 6,

Tahirovic sv.

Mourinho 7 .

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini 6,5,

Kumbulla 6,

Ibanez 6,5;

Zalewski 6,

Bove 6,5,

Matic 6,5,

El Shaarawy 5,5;

Zaniolo 5,

Pellegrini 6;

Abraham 5,5.

Dybala 7,5,

Cristante 5,5,

Spinazzola 6,

Celik sv,

Tahirovic sv.

Mourinho 6.

IL TEMPO

Rui Patricio 6;

Mancini 6,

Kumbulla 6,

Ibanez 6,5;

Zalewski 6,

Bove 6,

Matic 7,

El Shaarawy 6;

Zaniolo 5,5,

Pellegrini 7;

Abraham 6.

Dybala 7,5,

Cristante 6,

Spinazzola 6,

Celik sv,

Tahirovic sv.

Mourinho 7.

IL ROMANISTA

Rui Patricio sv;

Mancini 6,

Kumbulla 6,

Ibanez 6,5;

Zalewski 6.5,

Bove 6,

Matic 6,5,

El Shaarawy 6;

Zaniolo 5,5,

Pellegrini 6,5;

Abraham 6.

Dybala 7,

Cristante 6,

Spinazzola 6,

Celik 6,

Tahirovic sv.

Mourinho 6,5.