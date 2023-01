FOTO - Trigoria: Wijnaldum parzialmente in gruppo

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, battendo il Genoa per 1-0 grazie alla rete di Dybala negli ottavi di finale, la Roma è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico. Nella seduta mattutina anche Gini Wijnaldum ha svolto una parte dell'allenamento con il gruppo. Gli scatti della seduta odierna: