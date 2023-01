Torino-Shomurodov, sì ma è braccio di ferro

Vagnati sa che Juric andrebbe convinto oggi per farlo prolungare domani, ma che girando e rigirando il salvadanaio a disposizione vede uscire spiccioli. Quelli che pensa di poter tirare fuori per mettere le mani su Eldor Shomurodov. Il dt granata vorrebbe procedere con un prestito oneroso con diritto di riscatto: un milione per il primo, una dozzina per il secondo. Tanti, troppi per l’attuale valore dell’attaccante. [...] Di ciò la Roma è ben consapevole, e non rientrando più Shomurodov nei piani di Mourinho vorrebbe liberarsi del cartellino. Per questo i capitolini premono affinché Vagnati si disponga a sottoscrivere un prestito con obbligo di riscatto. Qui è però Cairo a mettere un freno. Storcendo il naso di fronte al vincolo di dover rilevare il cartellino di Shomurodov, al termine di questa stagione. Da vedere, a questo punto, chi vincerà il braccio di ferro.

(tuttosport)