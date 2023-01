AGRESTI: "La Roma è solo Dybala e non ha gioco" - FELICI: "La proprietà non è all'altezza di Mourinho"

La Roma supera il Genoa 1-0 in Coppa Italia e accede ai quarti di finale. Lungo le frequenze radiofoniche, oltre al campo, fanno anche discutere le dichiarazioni di Mourinho nel post. "La Roma è solo Dybala e soprattutto non ha gioco", dice Stefano Agresti. "Ho visto una Roma più vivace del solito, più propositiva. Basterebbe la squadra di ieri, con qualche tiro, una ventina di angoli battuti, per far vedere uno spirito", aggiunge Riccardo Trevisani.

Per Antonio Felici "la Roma non ha una proprietà all’altezza di Mourinho, l’unica componente all’altezza è il tifo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma è solo Dybala e soprattutto non ha gioco. Mourinho dovrebbe interrogarsi su molte cose (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il post partita di ieri non può passare inosservato. Che Mourinho abbia messo alla gogna Candela è una vergogna e Vincent meriterebbe delle scuse (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ieri ha avuto difficoltà ma ha comunque meritato la vittoria. A prescindere da Dybala la Roma dovrebbe avere più punti di quelli che ha (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ho visto una Roma più vivace del solito, più propositiva. Basterebbe la squadra di ieri, con qualche tiro, una ventina di angoli battuti, per far vedere uno spirito. A volte la Roma è sembrata stare in campo perché doveva starci (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala ha una marcia in più rispetto agli altri, ma molto bene ieri anche Matic e non è la prima volta che succede (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Camara ci ha messo un mese e mezzo per giocare nella Roma, ci sono delle gerarchie. Ora Solbakken viene dopo Volpato (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quando Dybala è in campo ne traggono beneficio tutti. Ieri la Roma è stata messa in difficoltà ed ha reagito bene. Mi è piaciuto molto Matic. Abraham si è impegnato ma non è riuscito a concludere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il discorso sulle “frizioni” tra Mourinho e la società, Friedkin e Pinto, va avanti da parecchio tempo, il problema è che c’è stata ultimamente una deflagrazione nota a tutti culminata con l’intervista di Pinto alla Gazzetta dello Sport che ha aperto una vera e propria divaricazione. Sono convinto che quando i Friedkin hanno avuto l’idea geniale di prendere Mourinho pensavano di poterlo accontentare molto più di quanto fatto fino ad oggi. La conclusione di questo discorso è molto amara, la Roma non ha una proprietà all’altezza del portoghese, l’unica componente all’altezza è il tifo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Chi non vuole Mourinho nella Roma vuole il male della Roma e mi riferisco a quelle persone che lavorano attualmente ancora dentro Trigoria. Mourinho quando manda la frecciata a Candela lo fa non perché ce l’abbia direttamente con lui, ma perché vuole sfruttare la questione Zaniolo per mandare un messaggio forte contro la società, cioè già molti parlano male di me e voi proprietà permettete anche a chi stipendiate di farlo e questo non può andare bene (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)