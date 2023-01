Domenica il Milan, ok Dybala e Zaniolo. Roma-Salisburgo: martedì alle 12 la prima fase di vendita dei biglietti

La prima del 2023 è andata. Nella giornata di ieri la Roma ha battuto il Bologna per 1-0 grazie al rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini e ha iniziato l'anno nuovo con un successo fondamentale, che le ha permesso di agguantare la Lazio in classifica. Gli uomini di José Mourinho hanno ripreso a lavorare a Trigoria in vista della gara di domenica contro il Milan (arbitra Massa), a cui parteciperanno anche Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala, usciti leggermente acciaccati dalla partita contro i rossoblù.

Nonostante non siano stati convocati, Ola Solbakken, Andrea Belotti e Rick Karsdorp hanno partecipato alla seduta odierna di allenamento.

Il 10 gennaio alle ore 12 inizierà la prima fase di vendita dei biglietti per Roma-Salisburgo, gara valida per il ritorno del playoff di Europa League e in programma il 23 febbraio alle 21.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

LEGGO - ROMA DI RIGORE. CONTRO IL BOLOGNA BASTA SOLO IL PENALTY DI PELLEGRINI: 1-0

I VOTI DEGLI ALTRI - SMALLING ‘UN MURO’, PELLEGRINI ‘UNO DEI POCHI A CREARE GIOCO’, DYBALA ‘GUIZZO DA NEO CAMPIONE DEL MONDO’

MILAN-ROMA: ARBITRA MASSA - I PRECEDENTI

UFFICIALE: SATRIANO CEDUTO A TITOLO DEFINITIVO ALL’HERACLES ALMELO - LE CIFRE

FOTO - TRIGORIA, SEDUTA MATTUTINA POST BOLOGNA: IN CAMPO ANCHE BELOTTI, SOLBAKKEN E KARSDORP

GAZZETTA.IT - SOSPIRO DI SOLLIEVO MOU: ZANIOLO E DYBALA COL MILAN CI SARANNO

SALISBURGO-ROMA: INFO BIGLIETTI. PRIMA FASE DI VENDITA AL VIA IL 10 GENNAIO ALLE 12

GIUDICE SPORTIVO: 2MILA EURO DI AMMENDA ALLA ROMA PER LANCIO DI UN PETARDO DAI TIFOSI. IBANEZ IN DIFFIDA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24