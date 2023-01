SABATINI: "Il livello dei giocatori non è da primi quattro posti" - BALZANI: "L'inserimento di Tahirovic è una bocciatura totale al mercato"

Il 2023 della Roma si apre con una vittoria di misura contro il Bologna. Lungo le frequenze radiofoniche si analizza la prestazione della squadra e dei singoli: "Il livello dei giocatori non è da primi quattro posti", dice Sandro Sabatini. "Credo si debba discutere seriamente di cosa sta facendo l’allenatore: qual è il progetto di calcio di Mourinho? Ieri è stata una partita inguardabile", aggiunge Stefano Agresti. "La sensazione è che quando ci sia Dybala in campo, la squadra dica 'pensaci tu'. Credo che la squadra sia pigra offensivamente per questo, non perché non preparata o non addestrata", commenta Matteo De Santis.

"L'inserimento di Tahirovic è una bocciatura totale al mercato", conclude Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Pellegrini ieri mi è sembrato quello più lucido. La Roma ha preso tre punti ma non è una vittoria che ti cambia la vita (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La vittoria è arrivata con un rigore preso in maniera molto furba. Il problema è che questa squadra o l'accende Dybala o trova i gol di Abraham dello scorso anno, non vedo chi altro la possa accendere. Il livello dei giocatori non è da primi quattro posti (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Senza Dybala, questa è una squadra che non ha niente. Credo si debba discutere seriamente di cosa sta facendo l’allenatore: qual è il progetto di calcio di Mourinho? Ieri è stata una partita inguardabile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ho notato più umiltà nella squadra, magari si è lavorato proprio su questi atteggiamenti nella pausa. Non c'erano più vigili urbani in campo, nessuno col ditino sotto il naso dell'arbitro (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Perché ha giocato Tahirovic che chiaramente non è pronto? È un segnale, c’è una guerra in atto dentro la Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La sensazione è che quando ci sia Dybala in campo, la squadra dica “pensaci tu”. Credo che la squadra sia pigra offensivamente per questo, non perché non preparata o non addestrata. Classifica e tenuta difensiva mi sembrano la cosa migliore della Roma oggi (MATTEO DE SANTIS, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me, con il modo di fare di Juventus e Roma difficilmente si raggiungono gli obiettivi. È difficile che i bianconeri vincano lo scudetto e i giallorossi raggiungano la Champions, poi magari infilano una serie di 1-0 e mi smentiscono...e soprattutto, così, non cresce il valore dei giocatori. Non c'è un calciatore della Roma, forse tolto Zalewski, che ha un valore superiore rispetto a prima. Oltre a non centrare l'obiettivo, i giallorossi non riescono neanche a vendere un giocatore a 30 milioni (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Abbiamo visto la stessa Roma del 2022, c'è da migliorare soprattutto davanti: Zaniolo non può fare l'attaccante. L'inserimento di Tahirovic è una bocciatura totale al mercato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Come si dice in questi casi, la partita andava vinta e l’hai vinta. La prestazione non è stata chiaramente scintillante, però è stata una Roma accettabile. La formazione iniziale mandata in campo da Mourinho ha avuto un buonissimo equilibrio, purtroppo davanti invece si costruisce sempre troppo poco e quelle poche occasioni che hai non riesci quasi mai a finalizzarle (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)