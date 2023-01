I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling 'un muro', Pellegrini 'uno dei pochi a creare gioco', Dybala 'guizzo da neo campione del mondo'

La Roma comincia con una vittoria il suo 2023, lo fa grazie al successo contro il Bologna deciso dal calcio di rigore realizzato da Lorenzo Pellegrini: "Bravo a farsi trovare pronto sul dischetto nei primi minuti. Sblocca il risultato ed è uno dei pochi a creare gioco" (Il Tempo). Il migliore in campo è però Chris Smalling: "Annulla Arnautovic facendolo tirare una volta sola. Si immola sui tiri a botta siura di Ferguson, replicando poi su Orsolini a Arnautovic. Un muro. Pinto si sbrighi a rinnovargli il contratto" (Il Messaggero)

Esordio anche per il giovane Tahirovic: "Esordio da titolare per un altro baby giallorosso, che fa il suo in emergenza" (La Gazzetta dello Sport). Decisivo nel guadagnarsi il calcio di rigore Paulo Dybala: "Il guizzo del neo campione del mondo manda il capitano sul dischetto per il vantaggio giallorosso. Funziona l'asse con Celik e quando si accende crea sempre un pericolo giocando sullo stretto. A metà secondo tempo non ne ha più." (Il Tempo)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,00

Mancini 6,21

Smalling 7,07

Ibanez 6,00

Celik 5,93

Cristante 6,43

Tahirovic 5,93

El Shaaarwy 5,57

Pellegrini 6,57

Zaniolo 5,93

Dybala 6,36

Matic 6,00

Abraham 6,43

Zalewski 5,86

Bove 6,00

Mourinho/Foti 6,14

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibanez 5,5

Celik 6

Cristante 6

Tahirovic 5,5

El Shaaarwy 6

Pellegrini 6,5

Zaniolo 5,5

Dybala 6

Matic 6

Abraham 6,5

Zalewski 5,5

Bove 6

Mourinho 6

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibanez 6

Celik 6,5

Cristante 6,5

Tahirovic 6

El Shaaarwy 5,5

Pellegrini 7

Zaniolo 6

Dybala 6,5

Matic 6

Abraham 6,5

Zalewski 6

Bove 6

Mourinho 6,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibanez 6

Celik 5,5

Cristante 6,5

Tahirovic 6

El Shaaarwy 5,5

Pellegrini 6,5

Zaniolo 6

Dybala 6,5

Matic 6

Abraham 6,5

Zalewski 6

Bove 6

Foti 6

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibanez 5,5

Celik 6

Cristante 6,5

Tahirovic 6

El Shaaarwy 5

Pellegrini 6,5

Zaniolo 6

Dybala 7

Matic 6

Abraham 6,5

Zalewski 6

Bove 6

Mourinho 6

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 7

Ibanez 5,5

Celik 6

Cristante 6,5

Tahirovic 6

El Shaaarwy 5,5

Pellegrini 6,5

Zaniolo 6

Dybala 6,5

Matic 6

Abraham 6,5

Zalewski 5,5

Bove 6

Foti 6

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibanez 6

Celik 5,5

Cristante 6

Tahirovic 6

El Shaaarwy 5,5

Pellegrini 6,5

Zaniolo 6

Dybala 5,5

Matic 6

Abraham 6

Zalewski 6

Bove ng

Foti 6

IL ROMANISTA

Rui Patricio ng

Mancini 6,5

Smalling 7,5

Ibanez 6,5

Celik 6

Cristante 7

Tahirovic 6

El Shaaarwy 6

Pellegrini 6,5

Zaniolo 6

Dybala 6,5

Matic 6

Abraham 6,5

Zalewski 6

Bove 6

Mourinho 6,5