Giudice Sportivo: 2mila euro di ammenda alla Roma per lancio di un petardo dai tifosi. Ibanez in diffida

Dopo la 16a giornata di campionato disputata ieri, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'Aia Carlo Moretti. Per quanto riguarda la Roma, ammenda di 2mila euro al club giallorosso "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo". Roger Ibanez riceve la quarta sanzione ed entra in diffida, mentre per Celik terza sanzione, entrambi sono stati ammoniti nel corso di Roma-Bologna.

(legaseriea.it)

